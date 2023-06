Waldbrand bei Pulsnitz: Löscharbeiten beendet

Im Abendlicht geht ein Feuerwehrmann über die verbrannte Fläche eines Waldbrandes. © -/Feuerwehr Pulsnitz/dpa

Der Waldbrand am Rand der Oberlausitz ist am Freitagabend gelöscht worden. Die Löschmaßnahmen seien um kurz nach 19.00 Uhr eingestellt worden, teilte der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Pulsnitz, Rico Löb, mit. Seit den Morgenstunden seien die Einsatzkräfte auf dem etwa fünf Hektar großen Gebiet gegen viele Glutnester vorgegangen. Dafür wurde den Angaben zufolge der Waldboden umgegraben.

Pulsnitz - Die Glut reichte laut Löb bis zu 20 Zentimeter tief.

Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück zwischen Oberlichtenau (Gemeinde Pulsnitz) und Bischheim (Gemeinde Haselbachtal) ausgebrochen und wurde nach vier Stunden unter Kontrolle gebracht. Das Gebiet sei schwer zugänglich, Einsatzfahrzeuge seien zunächst nicht an das Feuer herangekommen und der Wind habe die Flammen angefacht, hieß es.

Der Einsatz sei auch nach dem Ende der Löscharbeiten aber nicht abgeschlossen, betonte der Feuerwehrsprecher. Es werde mit Blick auf das Wetter am Wochenende regelmäßige Nachkontrollen geben, um bei einem Wiederaufflammen schnell eingreifen zu können. dpa