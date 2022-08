Waldbrand breitet sich nahe Oybin aus: Ort abgeriegelt

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Ein Waldbrand bereitet sich vom Kurort Oybin in Sachsen unkontrolliert aus. Die Einsatzkräfte kommen nicht an den Brandherd und warten auf Löschhubschrauber. Der Ort ist abgeriegelt.

Oybin - Dichte Rauchwolken nahe des sächsischen Kurortes Oybin: In dem bekannten Ferienort im Landkreis Görlitz ist am Freitag ein Waldbrand ausgebrochen. „Wir kommen derzeit nicht an den Brandherd heran, das Feuer breitet sich unkontrolliert aus“, sagte Kreisbrandmeister Björn Mierisch. Das Gelände sei ähnlich unwegsam und felsig wie in Bad Schandau im Nationalpark Sächsische Schweiz. Dort sind wegen eines Großbrandes seit fast zwei Wochen Hunderte Einsatzkräfte im Dienst.

In Oybin wurde ein Löschhubschrauber angefordert. „Der kommt aus Thüringen und sobald der da ist, kann es mit der Bekämpfung des Feuers losgehen. Vom Boden aus ist es derzeit unmöglich“, betonte Mierisch. Die Bergwacht sei alarmiert. Erfahrene Bergsteiger brachten Pumpen und Schläuche in den Wald, um eine Wasserversorgung aufzubauen. Am Mittag waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, es wurde aber bereits Verstärkung angefordert.

Das Feuer war gegen 10.00 Uhr an einem Bahnübergang gemeldet worden. „Der Wind hat die Flammen dann schnell weitergetragen und das trockene Nadelholz brennt wie Zunder“, erläuterte der Kreisbrandmeister. Ohnehin bereitet der Wind den Einsatzkräften derzeit die größten Sorgen: Frische er wie vorhergesagt auf, bevor der Löschhubschrauber im Einsatz ist, werde man den Flammen immer nur hinterherlaufen.

Der Kurort wurde am Vormittag abgeriegelt, sämtliche Zufahrtsstraßen von der Polizei gesperrt. Es kommen nur noch Anwohner und Urlauber herein, die bereits eine Unterkunft haben. „Wir brauchen hier keinen Feuertourismus“, betonte Mierisch. Gefahr für die Bevölkerung besteht seinen Angaben zufolge aber nicht, weil der Wind die Flammen vom Ort wegtreibt.

Auch die Wasserversorgung für den Löscheinsatz ist in Oybin ein Problem. „Wir haben halt keine Elbe vor der Haustür wie in Bad Schandau“. Aber die Kameraden aus dem benachbarten Tschechien seien vor Ort und unterstützten mit Löschfahrzeugen. dpa