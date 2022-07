Waldbrand in der Sächsischen Schweiz: 60 Kinder aus Nationalpark gerettet

Von: Lukas Einkammerer

Im Nationalpark Sächsische Schweiz tobt ein Waldbrand. Mehr als 250 Rettungskräfte sind dabei im Einsatz. Für Bad Schandau gilt ein Katastrophenalarm. News-Ticker.

Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz breitet sich weiter aus: 250 Rettungskräfte im Einsatz.

Katastrophenalarm für Bad Schandau: Für Touristen besteht Lebensgefahr.

Fünf Einsatzorte rund um Großen Winterberg: 60 Kinder aus Park gerettet.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Sebnitz/Bad Schandau - Es sind tragische Bilder, die sich im Nationalpark Sächsische Schweiz an der deutsch-tschechischen Grenze abspielen. Nachdem ein Waldbrand in der Böhmischen Schweiz am Montag auf die Wälder in Sachsen übergegriffen hatte, sind derzeit rund 250 Rettungskräfte im Einsatz und kämpfen mit Wasserwerfern und Hubschraubern ohne Unterlass gegen die Flammen.

Waldbrand in der Sächsischen Schweiz: Katastrophenalarm für Bad Schandau

Während die Einsatzkräfte an fünf Ereignisorten weiter gegen das Feuer fortschreiten, ist für die Stadt Bad Schandau, die am Rande des Nationalparks liegt, ein Katastrophenalarm ausgesprochen worden. Laut einer Warnung des Landratsamts Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sollen sämtliche Touristen die hinteren Gebiete des Parks meiden - es bestehe Leib- und Lebensgefahr.

Waldbrand in der Sächsischen Schweiz: 60 Kinder aus Park gerettet

Bereits am Montag sind rund 60 Kinder aus dem Nationalpark gerettet worden. Wie eine Sprecherin des Ferienland e.V gegenüber der Leipziger Volkszeitung bestätigte, stammen diese unter anderem aus Leipzig, Dresden, Halle und Chemnitz. Sie befanden sich in einem Ferienlager in Ceska Kamenice im tschechischen Teil des Parks und wurden nach Bad Schandau evakuiert. Derzeit befinden sich die Kinder in Betreuung und Versorgung durch die Johanniter aus Pirna und sollen im Laufe des Tages nach Hause zurück kehren dürfen.

Im Nationalpark Sächsische Schweiz tobt ein Waldbrand. 250 Einsatzkräfte sind an mehreren Orten im Einsatz - und bekämpfen das Feuer mit Wasserwerfen und Hubschraubern. © dpa/Robert Michael

Waldbrand in der Sächsischen Schweiz: Bundeswehr sichert Hilfe zu

Zusätzlich zu den mehr als 250 Einsatzkräften, die seit Dienstagmorgen im Einsatz sind, will die Bundeswehr weitere Unterstützung schicken. Bisher sind jeweils ein Hubschrauber des Landes- und Bundespolizei im Einsatz, vier weitere Maschinen sollen gegen Dienstagmittag hinzukommen, wie ein Sprecher des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bekannt gab. Unterdessen besteht in weiteren Gebieten Deutschlands Waldbrandgefahr. (le mit dpa)