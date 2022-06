Waldjugendspiele gestartet: Angebote bis Monatsende

Christian Piwarz (CDU) spricht. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Waldjugendspiele sind in Sachsen in ihre 23. Auflage gestartet. Zur Eröffnung stellten am Freitag rund 90 Mädchen und Jungen von drei Grundschulen und einer Förderschule im Walderlebnisgarten Treuen im Vogtland ihr Wissen zum Wald unter Beweis. Der Wald sei ein idealer außerschulischer Lernort, erklärte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zur Eröffnung.

Treuen - Er decke alle Fächer ab und stärke den Zusammenhalt der Klasse.

„Ein gemeinsamer Tag im Wald sensibilisiert für Nachhaltigkeit, Biodiversität und Klimaschutz und die Dringlichkeit dieser Aufgaben“, betonte Forstminister Wolfram Günther (Grüne). „Hier wird sichtbar und anfassbar, warum wir unsere Wälder zu klimastabilen, artenreichen Mischwäldern umbauen.“

Seit 1999 werden die Waldjugendspiele in Sachsen ausgerichtet. Alljährlich nutzen den Angaben zufolge rund 6000 Schüler der Klassen drei, vier und sechs dieses Angebot. Bis Monatsende sind im Freistaat dazu 62 Veranstaltungen geplant. dpa