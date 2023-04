Wanderweg durch Schwedenlöcher wieder begehbar

Teilen

Sonnenlicht fällt am Morgen auf die herbstlich gefärbten Bäume im Nationalpark Sächsische Schweiz nahe der Basteibrücke. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Der bekannte Wanderweg durch die Schwedenlöcher in der Sächsischen Schweiz ist wieder durchgängig begehbar. Rechtzeitig zum langen Wochenende seien die Geländer an den Steiganlagen erneuert worden, teilte die Nationalparkverwaltung am Donnerstag mit. Damit sei die 700 Stufen zählende Stiege zwischen Bastei und Amselgrund bei Rathen durchgängig und sicher begehbar, hieß es.

Rathen - In den vergangenen Wochen wurden zudem zahlreiche Holzstufen repariert. Dafür wurden Eichenbohlen per Hand in die enge Schlucht gebracht. Ein letzter Bauabschnitt soll im Winter 2024/25 saniert werden.

Die Schwedenlöcher sind eine klammartige Schlucht zwischen der Bastei und dem Amselgrund in der Nähe des Kurorts Rathen im Elbsandsteingebirge. Der Wanderweg führt durch Felswände über mehr als 700 Stufen und zwei steile Eisenleitern nach oben, der Höhenunterschied beträgt 160 Meter. Mit rund 350.000 Besuchern pro Jahr gehören die Schwedenlöcher laut Nationalparkverwaltung zu den beliebtesten Wanderwegen im Nationalpark Sächsische Schweiz. dpa