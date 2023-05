Warnstreik am DHL-Luftfrachtzentrum Leipzig/Halle

Teilen

Am DHL-Drehkreuz in Leipzig sind Beschäftigte des Logistikzentrums am Donnerstagabend in einen Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft DPVKOM hatte zu der 37-stündigen Arbeitsniederlegung bis Samstagmorgen aufgerufen. „Die Zeit des Abwartens ist jetzt vorbei. Wir wollen zeitnah ernsthafte Tarifverhandlungen führen“, sagte die Bundesvorsitzende Christina Dahlhaus.

Leipzig - Die Gewerkschaft fordert für die mehr als 6000 Mitarbeiter des Unternehmens unter anderem eine Lohnerhöhung von zwölf Prozent.

Die Auswirkungen ließen sich noch nicht abschätzen, sagte ein DHL-Sprecher. „Wir gehen nicht davon aus, dass es zu großen Auswirkungen kommt.“ Normale Postkunden müssten ohnehin nicht mit Auswirkungen rechnen, da es sich um ein reines Firmen-Drehkreuz handele. Derzeit verhandele man mit der Gewerkschaft Verdi.

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich rund 100 Beschäftigte an einem 13-stündigen Warnstreik an dem Standort beteiligt. Leipzig ist das wichtigste DHL-Drehkreuz einer weltumspannenden Logistikkette. Täglich werden mehr als 2000 Tonnen Fracht umgesetzt. dpa