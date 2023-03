Warnstreik: Bahnverkehr „nahezu vollständig“ stillgelegt

Eine Hinweistafel weist auf den Streik der EVG hin. Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt. © Julian Rettig/dpa

Der Warnstreik der Eisenbahngewerkschaft EVG hat den Zugverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Montag „nahezu vollständig“ zum Erliegen gebracht. Das sagte eine Bahn-Sprecherin am frühen Morgen in Leipzig. Neben dem Fernverkehr stellte die Deutsche Bahn auch den Regionalverkehr ein. Auch auf den Strecken, die von Privatbahnen betrieben werden, fuhren laut Fahrplanauskunft weitestgehend keine Züge.

Leipzig - Vereinzelt wurde Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten. Laut der Sprecherin beteiligten sich alle Berufsgruppen im Bahn-Konzern am Warnstreik. dpa