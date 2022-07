Warnstreik bei Lufthansa: Ausfälle an sächsischen Flughäfen

Zwei Verdi-Mitglieder stehen vor einer Lufthansa-Maschine. © Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa

Mit einem Warnstreik des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi den Flugbetrieb der Lufthansa an den sächsischen Flughäfen am Mittwoch lahmgelegt. Betroffen waren am Flughafen Leipzig/Halle vier Flüge von und nach München, in Dresden waren es elf Verbindungen jeweils von und nach Frankfurt und München, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG am Mittwochmorgen auf Anfrage mitteilte.

Leipzig - Bundesweit sollten mehr als 1000 Flüge ausfallen mit 134.000 betroffenen Passagieren. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 20.000 Bodenbeschäftigten zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um den Druck auf die Lufthansa in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen.

Lufthansa und Verdi haben erst in zwei Runden über die künftigen Gehälter und Arbeitsbedingungen gesprochen. Ein dritter Termin ist für den 3./4. August in Frankfurt vereinbart. Ein erstes Angebot hatte Verdi als zu niedrig abgelehnt. Die Gewerkschaft verlangt 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro. dpa