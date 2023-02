Warnstreik in Kitas und Horten am Freitag in Dresden

Teilen

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. © Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Eltern in Dresden müssen sich am Freitag wegen eines Warnstreiks in den kommunalen Kitas und Horten auf Einschränkungen bei der Betreuung ihrer Kinder gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, wie die Stadt Dresden am Donnerstag mitteilte. Verbindliche Aussagen über die Öffnung einzelner Kitas und Horte könnten erst am Streiktag getroffen werden, hieß es auf der Internetseite der Landeshauptstadt.

Dresden - Dort soll es morgens ab 6.00 Uhr eine Übersicht geben, welche Einrichtungen konkret vom Warnstreik betroffen sind. Eltern erhalten zudem über eine Hotline Auskunft. dpa