Warnstreiks: In Dresden und Leipzig/Halle fallen Flüge aus

Ein Flugzeug landet hinter Signallichtern auf einem Flughafen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Verdi-Warnstreiks an deutschen Flughäfen am Freitag führen auch zu Streichungen von Lufthansa-Flügen in Dresden und Leipzig/Halle. Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG am Donnerstag mitteilte, sind vor allem innerdeutsche Verbindungen betroffen. „Das bedeutet: Keine Lufthansa-Flüge nach München und Frankfurt aus Dresden und Leipzig/Halle, vor allem am Freitag.“

Leipzig - In Dresden zeigen sich die Auswirkungen des Streiks bereits am Donnerstag. Laut Mitteldeutscher Flughafen AG wurde der Lufthansa-Flug LH2130 von München, der 23:15 Uhr in Dresden ankommen sollte, gestrichen. In Leipzig/Halle fällt demnach auch der frühe Abflug nach München am Samstag (LH2165) aus.

In Leipzig/Halle sollte bereits am Donnerstag gestreikt werden. Verdi hat die Beschäftigten im Bereich der Flughafen-Sicherheit dazu aufgerufen, ihre Arbeit von Donnerstag, 15 Uhr bis Freitag, 6.00 Uhr, niederzulegen. Die Mitteldeutsche Flughafen AG versucht nach eigenen Angaben, die Auswirkungen auf den Reisebetrieb so gering wie möglich zu halten. dpa