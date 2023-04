Wasserstand der Elbe in Dresden unter vier Meter

Ein historischer Dampfer der Sächsischen Dampfschiffahrt fährt auf der Elbe vor der Kulisse der Dresdner Altstadt. © Sebastian Kahnert/dpa

Der Wasserstand der Elbe ist schneller unter die Vier-Meter-Marke gesunken als angenommen. Am Pegel Dresden wurden am Donnerstagmorgen laut der Übersicht des Landeshochwasserzentrums (LWH) 3,99 Meter gemessen. Mittags seien 3,92 Meter erreicht gewesen, nachmittags 3,87 Meter, wie die Stadt mitteilte. Die Alarmstufe 1 werde aber wegen möglicher Schwankungen um den Richtwert infolge von Abgaben aus tschechischen Talsperren belassen, sie ist mit Meldedienst und Analysen verbunden.

Dresden - Am Pegel Dresden sinkt der Wasserstand seit Dienstagmorgen. Normal sind unterhalb der Augustusbrücke zwei Meter, beim Jahrhunderthochwasser 2002 waren es 9,40 Meter. Der Fluss hatte sich nach anhaltenden Regenfällen vor allem in seinem tschechischen Einzugsgebiet am vergangenen Wochenende stetig gefüllt, am Montag war in Dresden die Alarmstufe 1 ausgerufen worden. An einigen Stellen ist er über die Ufer getreten, laut Stadtverwaltung gibt es weiterhin an einigen Abschnitten des Elberadwegs Einschränkungen. dpa