Wattestäbchen-Hersteller Lemoine: Papier statt Kunststoff

Der Wattestäbchen-Hersteller Lemoine in Oederan (Landkreis Mittelachsen) setzt bei der Verpackung stärker auf Papier statt Kunststoff. Dazu hat das Unternehmen mit 100 Mitarbeitern am Montag eine neue Verpackungsanlage in Betrieb genommen. Investiert wurden den Angaben nach mehr als zwei Millionen Euro. So werden die Wattestäbchen nun in Papier- statt Plastikbeutel verpackt, bevor sie in Drogerien und Supermärkten verkauft werden.

Oederan - Die neue Verpackung bestehe zu 100 Prozent aus Altpapier und werde komplett in Sachsen hergestellt, sagte Geschäftsführer Sébastien Schaal.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lobte das Engagement: „Wir merken, wir müssen vernünftiger mit Ressourcen umgehen.“ Laut Schaal produziert das Unternehmen im Monat rund zwei Milliarden Wattestäbchen. Durch die frühere Umstellung von Kunststoff- auf Papierstäbchen würden bereits 850 Tonnen Kunststoff im Jahr vermieden. Mit der neuen Verpackung könnten weitere 18 Tonnen Kunststoff jährlich eingespart werden. dpa