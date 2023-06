Wechsel aus Sonne und Wolken in Sachsen: Am Freitag Gewitter

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Sachsen müssen sich auf ein wechselhaftes Wochenende mit Sonne, Wolken und Schauern einstellen. Im Laufe des Freitags ziehen starke Gewitter mit Starkregen, Böen und kleinförmigem Hagel auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Erzgebirge und der Oberlausitz können laut DWD örtlich Unwetter aufgrund heftigen Starkregens über 25 Liter pro Quadratmeter auftreten.

Dresden - „In den anderen Regionen wird es ein schöner Regentag“, sagte ein Sprecher des DWD.

„Der Freitag hat einen sehr unbeständigen Charakter“, sagte der Sprecher. Am Vormittag besteht ein Sonne-Wolken-Mix mit gelegentlichem Regen. Die Temperaturen vor den Gewittern liegen zwischen 24 und 27 Grad, in den höheren Lagen zwischen 18 bis 23 Grad. Am Abend und in der Nacht zu Samstag klingen die Schauer ab. Es regnet teils noch leicht. Die zweite Nachthälfte werde trocken. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 11 Grad zurück.

„Der Samstag beginnt mit Sonnenschein“, meinte der Sprecher. Der Vormittag soll demnach wolkig mit einigen Auflockerungen werden. Am Nachmittag verdichtet sich die Bewölkung, es gibt Schauer und am Abend Regen. Die Höchsttemperaturen betragen 21 bis 25 Grad, in den höheren Lagen 17 bis 21 Grad. Die Nacht zum Sonntag wird laut DWD stark bewölkt mit durchziehendem Regen. Die Tiefstwerte betragen 16 bis 10 Grad.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken mit kurzen Schauern ab. „Der Sonntag wird der beste Tag am Wochenende“, sagte der Sprecher. Am Nachmittag lockert es auf und bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad, in den höheren Lagen zwischen 17 und 20 Grad. Die Nacht zum Montag wird meist wechselnd bewölkt ohne Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad. dpa