Weitere Entspannung bei Waldbrand in Sächsischer Schweiz

Löschhubschrauber der Bundeswehr sind bei den Waldbränden in der Sächsischen Schweiz im Einsatz. © Daniel Schäfer/dpa/Archivbild

Die Situation beim Waldbrand im hinteren Teil der Sächsischen Schweiz an der Grenze zu Tschechien hat sich weiter leicht entspannt. Abendliche Aufklärungsflüge hätten im Grenzbereich weniger Glutnester entdeckt als noch am Vortag, sagte Thomas Kunz vom Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Freitag. „Durch die Bemühungen der Einsatzkräfte haben wir eine positive Entwicklung“.

Bad Schandau - Von diesen seien am Freitag rund 750 im Einsatz, die von Löschflügen durch Hubschrauber unterstützt werden, sagte Kunz.

Der Schwerpunkt bei der Brandbekämpfung liege weiter im hinteren Teil des Nationalparks Sächsische Schweiz. Der gesperrte Bereich werde von der Elbe, der Kirnitzsch sowie der Grenze zu Tschechien eingegrenzt. Das Problem bei den Löscharbeiten sind nach Angaben des Sprechers nach wie vor Glutnester im Boden, die bis an die Oberfläche durchdringen könnten.

Das Feuer war vor gut zweieinhalb Wochen im Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen und griff auf den Nationalpark Sächsische Schweiz über. Auf sächsischem Gebiet war den Angaben zufolge eine Fläche von 150 Hektar betroffen. dpa