Weitere Förderung für Bobbahn Altenberg vom Freistaat

Mit Schnee bedeckt ist die Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg. © Sebastian Kahnert/dpa

Der Freistaat fördert die Verbesserung der Trainigs- und Wettkampfbedingungen an der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg (Osterzgebirge). Innenminister Armin Schuster (CDU) übergab am Mittwoch laut Mitteilung einen Bescheid über 328.000 Euro an den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Eigentümer. Mit dem Geld sollen die Überdachung des Bahnkörpers ausgebaut und ein Übergang geschaffen werden.

Dresden - Nach Ministeriumsangaben ist es das erste geförderte Vorhaben aus einem Sonderprogramm des organisierten Wintersports. „Altenberg ist eine feste Größe bei der Ausrichtung internationaler Wettkämpfe“, sagte Schuster. Aus dem Sonderprogramm werden Investitionen an Sportstätten des Hochleistungssports zusätzlich zu bestehenden Förderungen unterstützt, 2023 mit insgesamt 4,9 Millionen Euro.

Der Eiskanal ist fester Bestandteil im nationalen und internationalen Wettkampfkalender. Die Kunsteisbahn wurde 1987 offiziell eingeweiht, die Rennrodel-WM 2024 ist nach 1996 und 2012 die dritte im Kohlgrund. dpa