Weitere Öffnungsperspektiven und Finanzhilfen für Kultur

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch spricht auf dem Fichtelberg mit Jouenalisten. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mit weiteren Öffnungsperspektiven und finanziellen Hilfen soll der Bestand der sächsischen Kulturlandschaft über die Coronakrise hinaus gesichert werden. „Mit den in dieser Woche beschlossenen Corona-Maßnahmen hat das Sächsische Kabinett ein wichtiges Signal gesetzt“, sagte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch am Donnerstag nach einem Gespräch mit Vertretern der Interessengemeinschaft Landeskulturverbände in Colditz.

Colditz - Zudem werde in enger Abstimmung mit dem Finanzministerium und dem Landtag an einem weiteren Corona-Hilfsprogramm für die Kultur in Höhe von 30 Millionen Euro gearbeitet, betonte die CDU-Politikerin.

Von Sonntag an können Kultur- und Freizeiteinrichtungen unter Beachtung der 2G-plus-Regel (genesen, geimpft plus Test) unabhängig von der Belegung der Krankenhausbetten öffnen. Die Pflicht zum Test entfällt unter anderem dann, wenn man eine Booster-Impfung vorweisen kann oder die zweite Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt. dpa