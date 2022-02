Wenige Sturmschäden in Sachsen: Warnung wegen „Antonia“

Sturm „Zeynep“ rauschte mit orkanartigen Geschwindigkeiten durch Sachsen. Schwere Schäden und Verletzte blieben jedoch aus. Nach kurzer Sturmpause gab der Deutsche Wetterdienst am Sonntag die nächste Unwetterwarnung heraus.

Leipzig - Mit bis zu 116 Stundenkilometern ist das Sturmtief „Zeynep“ am Wochenende über Sachsen hinweggefegt und hat dabei vor allem zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Nach Angaben der Polizei waren bis Sonntagnachmittag keine Verletzten im Zusammenhang mit dem Sturm bekannt geworden. „Die Lage war ruhiger als gedacht“, bilanzierte ein Sprecher des Lagezentrums. Für die Nacht zu Montag gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine erneute Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen für Teile Sachsens heraus.

In der Sturmnacht zu Samstag richtete „Zeynep“ im Freistaat Schäden in begrenztem Ausmaß an. Durch auf die Straße gefallene Bäume kam es immer wieder zu Unfällen. So sei etwa am Freitagabend ein 40 Jahre alter Autofahrer in Chemnitz gegen einen quer auf der Straße liegenden Baum gekracht. Auch in Elterlein (Erzgebirgskreis) konnte ein 43-jähriger Autofahrer auf die Straße fallenden Baumteilen nicht mehr ausweichen. Nahe der tschechischen Grenze bei Schönberg musste die Bundesstraße 92 wegen umgefallener Bäume gesperrt werden. Auch die Bundesstraße 180 bei Erdmannsdorf in Mittelsachsen und Staatsstraße 261 am Thermalbad Wiesenbad waren gesperrt.

Wer nicht mit dem Auto sondern der Bahn unterwegs war, musste mit teilweise erheblichen Einschränkungen rechnen. Bis zum Samstagabend fuhren etwa keine Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn auf der Strecke Leipzig/Halle - Berlin. Die Mitteldeutsche Regiobahn meldete am Samstag keine größeren Einschränkungen mehr. Das Unternehmen hatte aufgrund des Sturms am Freitag den Betrieb auf allen Linien in Sachsen vorübergehend eingestellt.

In Chemnitz entschied sich die Stadt aus Sicherheitsgründen dazu, den Tierpark am Samstag und das Wildgatter bis einschließlich Montag zu schließen. Die Zoos in Leipzig, Dresden und Hoyerswerda blieben hingegen für Besucher geöffnet. Die Skiwelt in Schöneck kündigte an, die Loipen und Waldwege aufgrund des Sturms bis Montag zu sperren. Die Schwebebahn auf den Fichtelberg ging am Sonntag wegen des starken Windes nicht in Betrieb.

Währenddessen kündigte sich nach „Ylenia“ und „Zeynep“ mit „Antonia“ bereits das dritte Sturmtief binnen weniger Tage an. Im Laufe des Sonntags zog vom Westen aus Regen über den Freistaat und der Wind immer weiter an. Bis zum Abend hielt der DWD Wind- und Sturmböen bis Stärke neun, auf dem Fichtelberg orkanartige Böen der Windstärke elf für möglich. Zudem gaben die Meteorologen eine Unwetterwarnung heraus. Demnach seien im Erzgebirgskreis, den Bergländern im Vogtlandkreis und in Mittelsachsen sowie im westelbischen Bergland des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge orkanartige Böen möglich.

Der DWD warnte deshalb davor, nach draußen zu gehen. Denn der Wind könne Bäume entwurzeln sowie Äste und Dachziegel herabstürzen lassen. Wer trotzdem vor die Tür geht, sollte Abstand von etwa Gerüsten und Stromleitungen halten. Außerdem sei es ratsam, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Gegenstände im Freien zu sichern. dpa