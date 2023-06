Weniger erfolgreiche Abschlussprüfungen an Hochschulen

Eine Schülerin schreibt ihre Abschlussprüfung. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Zahl der an Hochschulen erfolgreich abgelegten Abschlussprüfungen ist in Sachsen 2022 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Kamenz mitteilte, waren es im vergangenen Jahr insgesamt 20 248 Prüfungen und damit 3,5 Prozent weniger als noch 2021. Knapp die Hälfte der Absolventinnen und Absolventen erlangte nach bestandener Abschlussprüfung einen universitären Abschluss, rund ein Drittel einen Abschluss an einer Fachhochschule.

Kamenz - Weitere Studierende legten beispielsweise eine Lehramtsprüfungen ab oder ihnen wurde eine Promotion verliehen.

Viele Absolventinnen und Absolventen (41,6 Prozent) wurden den Angaben des Statistischen Landesamtes zufolge in den sogenannten Mint-Fächern, also Mathematik Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften, geprüft. Ein weiterer großer Teil (33 Prozent) legte seine Prüfung in Rechts-, Wirtschafts, oder Sozialwissenschaften ab. Unter den Studierenden befanden sich den Angaben zufolge 18,4 Prozent mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Die meisten in Sachsen Geprüften kamen im vergangenen Jahr aus China oder Österreich, hieß es. dpa