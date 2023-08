Werner nicht von Flick für DFB-Team nominiert

Timo Werner, deutscher Nationalspieler.

RB Leipzigs Stürmer Timo Werner ist von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Länderspiele gegen Japan am 9. September in Wolfsburg sowie drei Tage später gegen den WM-Zweiten Frankreich in Dortmund nominiert worden. „Es ist nichts Endgültiges“, äußerte Flick am Donnerstag bei der Bekanntgabe des Aufgebotes. Er wolle nun „Reaktionen“ sehen. Er schätze Werner sehr, doch „er hat im Moment auch im Verein nicht ganz die Form, muss an gewissen Dingen arbeiten“, sagte Flick.

München/Leipzig - Der 27 Jahre alte Werner wartet seit 726 Minuten auf einen Treffer. Auch in der Vorbereitung traf er trotz aller Bemühungen nicht. Zuletzt wurde er von Leipzigs Coach Marco Rose auch nicht in der Startelf berücksichtigt.

Neben Werner fehlen auch die Außenverteidiger Lukas Klostermann und David Raum, die bei der WM in Katar noch im Kader waren. Obwohl bei Raum zuletzt eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar war, bekommt er erstmals eine Denkpause. Im DFB-Kader vertreten ist nach zuletzt starken Leistungen beim Pokalsieger erneut der variabel einsetzbare Benjamin Henrichs. dpa