Wetter liefert nächste Woche Vorgeschmack auf den Sommer

Teilen

Eine Fahrradfahrerin fährt an einem Rapsfeld entlang. © Melissa Erichsen/dpa/Symbolbild

Sachsen kann sich in der kommenden Woche auf sommerliche Temperaturen freuen. Ab Dienstag sind vor allem in Nordsachsen und in der Oberlausitz Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Samstag mit. Die Woche beginnt am Montag zunächst freundlich mit bis zu 23 Grad mit viel Sonne und nur lockeren Quellwolken.

Leipzig - Laut Prognose schaut danach für drei Tage der Sommer im Freistaat vorbei, auch wenn es am Mittwoch recht windig werden kann. Dann ist auch vor allem in den Bergen erster Niederschlag möglich. Ab Donnerstag geht die sommerliche Stippvisite langsam zu Ende. Die Temperaturen sinken wieder auf etwa 22 Grad.

Für Sommerwetter gibt es laut DWD keine feste Definition. Allgemein betrachte man jedoch Temperaturen von mehr als 25 Grad als sommerlich. Für den Mai seien solche Temperaturen völlig normal, dann kann auch mal die Marke von 30 Grad geknackt werden. Das war beispielsweise am 30. Mai 2008 der Fall - damals wurden in Plauen 33,3 Grad gemessen. dpa