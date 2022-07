Wetter verspricht Unterstützung für Waldbrandbekämpfer

Ein Militärhubschrauber nimmt mit einem Löschwasser-Außenlastbehälter aus der Elbe Wasser auf. © Robert Michael/dpa

Die Brandbekämpfer im Nationalpark Sächsische Schweiz können in den kommenden Tagen auf Wetterunterstützung hoffen. „Der Wind lässt nach und es kommt auch etwas Regen in die Region des Waldbrandes“, sagte Florian Engelmann vom Deutscher Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Leipzig auf Anfrage. Am Donnerstag ist es demnach fast windstill mit einzelnen Böen von bis zu 20 Stundenkilometern.

Bad Schandau - Am Freitag soll der Wind etwas auffrischen, aber immer noch auf niedrigen Niveau. „In der Nacht zu Samstag dreht der Wind dann in Richtung Tschechien“, erläuterte Engelmann.

Niederschläge werden für Freitagabend erwartet. „Diese sind aber nicht flächenhaft. Es kommt zu örtlich begrenzten Schauer, die sich aber nicht exakt auf eine Region vorhersagen lassen“, erklärte der Meteorologe. Erst am Samstag kommen ergiebigere Niederschläge in Ostsachsen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmetern an. „Nur solche großflächigen Schauergebiete mit entsprechenden Mengen können die Feuerwehrleute wirklich unterstützen“, betonte Engelmann. dpa