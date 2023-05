Wieder SD Worx-Etappensieg bei Thüringen-Rundfahrt

Die Fahrerinnen im Rennen über 153,5 Kilometer rund um Gera bei Wöhlsdorf. © Martin Schutt/dpa

Die Siegesserie des Teams SD Worx bei der 35. Thüringen-Rundfahrt der Frauen geht weiter. Die Niederländerin Lonneke Uneken gewann am Freitag den 133,7 Kilometer langen Abschnitt rund um Gotha im Sprint vor Marta Lach aus Polen und der Österreicherin Christina Schweinberger. Zugleich sorgte sie dafür, dass bislang alle Tagessiege an das niederländische Spitzenteam gingen.

Gotha - Im Gesamtklassement verteidigte die Niederländerin Mischa Bredewold das Gelbe Trikot, das sie auf der zweiten Etappe gewonnen hatte, knapp vor ihren Teamkolleginnen Lorena Wiebes und Belgiens Rad-Star Lotte Kopecky.

Auf der mit etwa 1000 Höhenmeter gespickten Etappe mit einigen steilen Anstiegen fiel die Vorentscheidung 26,5 Kilometer vor dem Ende, als sich das spätere Siegertrio absetzte und einen Vorsprung von bis zu 1:15 Minuten herausfuhr. Dabei machte die Vorjahres-Gesamtzweite Mach, die am Freitag ihren 26. Geburtstag feierte, den stärksten Eindruck und übernahm die meiste Zeit die Führungsarbeit. Das rächte sich auf den letzten Metern, auf denen Uneken die größten Kraftreserven für den Spurt hatte.

Die fünfte Etappe führt am Samstag rund um Schmalkalden über 132,7 Kilometer. Dabei geht es auch ins 834 Meter hoch gelegene Oberhof. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Mühlhausen. dpa