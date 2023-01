Winterliches Januarwochenende in Sachsen

Wettervorhersage

Winterlich und grau geht es in das letzte Januarwochenende in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird für den Freitag bei bedecktem Himmel und Temperaturen von null bis zwei Grad zeitweise leichter Schneefall oder Schneeregen vorhergesagt. Im Bergland herrscht minus vier bis null Grad Frost.

Leipzig - Auch der Samstag und Sonntag werden der Vorhersage zufolge meist stark bewölkt. Der anfängliche leichte Flockenwirbel bei minus vier bis null Grad im Bergland klingt am Samstagvormittag ab. Im Tiefland steigen die Temperaturen nicht über den Nullpunkt. Am Sonntag bleibt es bei maximal einem Grad weitgehend trocken. Im Erzgebirge und Lausitzer Bergland herrscht laut Wetterdienst bei etwa null Grad Dauerfrost. Es geht ein frischer und teils stark böiger Wind aus Südwest. dpa