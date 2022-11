Wochenende in Sachsen mit Aussicht auf Sonne

Die Strahlen der aufgehenden Sonne streifen durch den Frühnebel über eine Wiese. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Das Wochenende beginnt in Sachsen regnerisch. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) startet der Freitag bedeckt. Im Laufe des Tages breite sich der Regen im gesamten Freistaat aus. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 10 und 12 Grad und im Bergland zwischen 6 bis 10 Grad.

Dresden - Die Nacht zum Samstag bleibe zunächst regnerisch, teilte der DWD mit. Im Verlauf der Nacht zieht sich der Regen voraussichtlich in das Erzgebirge und die Oberlausitz zurück. Der erwartete Tiefstwert liegt zwischen 5 und 8 Grad.

Am Samstagmorgen ziehen sich die Wolken endgültig zurück. Die Tageshöchstwerte sollen zwischen 9 und 11 Grad liegen, im Bergland zwischen 5 und 9. In der Nacht zum Sonntag kehren die Wolken langsam aber sicher zurück. Es wird allerdings kein Regen erwartet, höchstens örtlich Nebel. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen 1 und 7 Grad.

Am Sonntag können sich die Menschen in Sachsen auf Sonne freuen. Erst am Abend sind laut DWD erneut Wolken möglich. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 11 und 13 Grad und im Bergland zwischen 8 und 10 Grad. dpa