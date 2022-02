Wochenende zunächst bewölkt: Ab Sonntag Sonne in Sachsen

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Sachsen können sich von Sonntag an auf Sonne freuen, am Freitag und Samstag wird es jedoch zunächst bewölkt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden am Freitag neben Wolken auch Schauer erwartet. Dabei sind einzelne kurze Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen sechs und acht Grad, im Bergland zwischen einem und sechs Grad.

Dresden - Auf dem Fichtelberg kann es zu Sturmböen kommen, auch in niedrigeren Gebieten wird teils stark böiger Wind erwartet. Ab einer Höhe von 400 Metern sind Schneematsch und Glätte nicht ausgeschlossen.

Gegen Abend und in der Nacht werden in einigen Regionen leichter Frost und Glätte erwartet. Die Tiefstwerte in niedrigeren Gebieten liegen laut DWD bei einem Grad, in höheren Gebieten bei minus vier Grad.

Am Samstag bleibt es stark bewölkt. Im Erzgebirge und in der Oberlausitz wird es laut DWD zu Schneefall kommen. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf fünf bis acht Grad, im Bergland liegen sie zwischen einem und fünf Grad. Die Nacht auf Sonntag wird den Angaben zufolge sternenklar und sehr kalt. Die Tiefstwerte in niedrigeren Gegenden fallen auf minus zwei bis minus vier Grad, in höheren Gegenden auf minus sechs Grad.

Am Sonntag kommt die Sonne raus. Die Höchstwerte liegen dann laut DWD zwischen vier und sechs Grad. In Kammlagen wird die Temperatur voraussichtlich zwischen null und drei Grad schwanken. Die Nacht zum Montag wird erneut klar und entsprechend kalt. Die Tiefstwerte liegen voraussichtlich zwischen minus drei und minus sieben Grad.

Die nächste Woche startet mit viel Sonne. Am Montag werden Höchstwerte von sechs bis acht Grad erwartet. In höheren Lagen liegen die Höchsttemperaturen voraussichtlich zwischen zwei und fünf Grad. dpa