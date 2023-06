Schauer und Gewitter zum Beginn des Wochenendes

Teilen

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Das Wochenende startet für die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Schauern und Gewittern. Am Freitag kann es ab dem Mittag im Zusammenhang mit aufkommenden Gewittern Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigen Hagel geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen warnte. Bereits ab den frühen Morgenstunden ist demnach mit ausbreitender Bewölkung von Nord nach Süd und leichtem Regen zu rechnen.

Leipzig - In Westthüringen werden allerdings wenig Schauer und sogar phasenweise Aufheiterungen erwartet. Insgesamt soll im Verlauf des Abends der Regen nachlassen und es aufklaren. Die Temperaturen schwanken am Freitag zwischen 19 und 24 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es zunächst wolkig bis stark bewölkt, allerdings soll es laut den Meteorologen nur noch vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen.

Auch am Samstag ist vor allem in Nordsachsen und östlich der Elbe, sowie in ganz Sachsen-Anhalt ab dem Mittag wieder mit Schauern und örtlichen Gewittern zu rechnen. Vereinzelt kann es sogar zu Unwettern mit Starkregen kommen. In Thüringen soll es dagegen weitestgehend trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad an.

Während die Nacht zum Sonntag noch wolkig aber meist trocken wird, kommt im Tagesverlauf wieder die Sonne zum Vorschein. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst heiteres Badewetter mit viel Sonne, perfekt für einen Tag am See. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte von bis zu 27 Grad. dpa