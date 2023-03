Wohnhausbrand in Ellefeld: Gasleitung womöglich Ursache

Die Feuerwehr löscht die Reste eines explodierten Hauses. © Mike Müller/dpa

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine undichte Gasleitung die Ursache einer Explosion und des folgenden Brandes zweier Wohnhäuser in Ellefeld (Vogtlandkreis) sein. Diese war nicht mehr in Betrieb, wie die Polizei in Zwickau am Sonntagnachmittag mitteilte. Der entstandene Sachschaden werde auf mindestens 600 000 Euro geschätzt. Durch das Feuer wurde der Altbau, von dem die Flammen ausgingen, komplett zerstört.

Ellefeld - In den Trümmern wurde ein lebloser Mann gefunden, bei dem es sich um den 67 Jahre alten Eigentümer handelt. Das andere Gebäude ist „bis auf weiteres“ nicht bewohnbar. dpa