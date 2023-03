Wohnungsbrand in Dresden: Ein Mann verletzt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Dresdner Stadtteil Löbtau-Nord ist ein Mann verletzt worden. Am Donnerstagnachmittag sei aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Dabei soll es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein. Der Mann habe sich nach Angaben der Feuerwehr selbst ins Freie retten können.

Dresden - Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde gelöscht. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. dpa