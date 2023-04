Wohnungsbrand: Zwei Kinder im Krankenhaus

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig sind drei Menschen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Darunter seien zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren und eine 86 Jahre alte Frau, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochabend. Das Feuer war laut Angaben der Polizei am Mittwochabend ausgebrochen.

Leipzig - Die Brandursache war zunächst unklar. dpa