Wolf bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ein Grauwolf steht in einem Waldgebiet. © Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Ein Wolf ist im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Das Tier sei am Dienstagabend in der Berghausstraße in Neustadt in Sachsen vor ein fahrendes Auto gelaufen, teilte die Polizei mit. Beim Zusammenstoß erlitt der Wolf demnach schwere Verletzungen. Nach den Angaben vom Mittwoch musste ihn eine Tierärztin wenig später einschläfern.

Neustadt/Sachsen - Die 20-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. dpa