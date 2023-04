Zahl der Abtreibungen gestiegen: AfD fordert Konsequenzen

Jörg Urban, Vorsitzender der AfD Sachsen. © Sebastian Willnow/dpa

Die AfD im Sächsischen Landtag hat Konsequenzen aus der gestiegenen Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen gefordert. „Leider entscheiden sich auch in Sachsen immer mehr Frauen gegen Kinder. Ein Grund ist auch, dass Kinder für die Eltern oft ein zu großes Armutsrisiko darstellen“, erklärte Fraktionschef Jörg Urban am Dienstag in Dresden. Besonders Alleinerziehende seien mit den hohen Ausgaben für ein Kind oft überfordert.

Dresden - Urban bekräftigte die Forderung seiner Partei nach kostenfreien Kitas und mehr Landeselterngeld.

Das Statistische Bundesamt hatte Ende März die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland veröffentlicht. Bundesweit stieg sie 2022 bezogen auf das Vorjahr um 9,9 Prozent. Insgesamt wurden rund 104 000 Fälle registriert. In Sachsen entschieden sich 5760 Frauen für einen Abbruch. Das sind 10,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Die Chemnitzer „Freie Presse“ und die „Sächsische Zeitung“ zitierten am Dienstag Mitarbeiterinnen des Vereins Pro Familia in Chemnitz. Sie sehen Gründe für eine Abtreibung in der wachsenden sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit, aber auch in der Bedrohung durch Ukrainekrieg und Klimawandel. Den Berichten zufolge führt das Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung den Anstieg der Schwangerschaftsabbrüche im Osten Deutschlands aber auch darauf zurück, dass verstärkt Frauen aus Polen die Krankenhäuser oder Arztpraxen in Deutschland aufsuchen. Etwa ein Drittel der Frauen käme nicht aus Deutschland. dpa