Zahl der kleinen Schwimmer in Sachsen steigt

Teilen

Ein Junge springt in einem Freibad ins Wasser. © Joerg Carstensen/dpa/Symbolbild

Mehr Kinder als in den Corona-Jahren haben im vergangenen Jahr in Sachsen Schwimmen gelernt. 2022 seien insgesamt 1020 Schwimmabzeichen in Sachsen abgenommen worden, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in Bad Nenndorf mit. 2021 waren es demnach 840. Damit wurden im vergangenen Jahr sogar mehr Schwimmabzeichen als vor der Pandemie abgenommen.

Bad Nenndorf/Dresden - 2019 waren es noch 901.

Bundesweit liege das Ausbildungsergebnis jedoch um knapp 14 Prozent unter dem von 2019. Die Lebensretter verwiesen auch auf eine im Januar veröffentlichte Forsa-Umfrage - demnach kann jedes fünfte Grundschulkind in Deutschland nicht schwimmen. Fünf Jahre zuvor habe der Anteil der kleinen Nichtschwimmer noch bei zehn Prozent gelegen. dpa