Zahl der neu zugelassenen Kraftfahrzeuge in Sachsen steigt

Die Zahl der neu zugelassenen Kraftfahrzeuge in Sachsen ist in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,9 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mitteilte, wurden im Freistaat im ersten Halbjahr diesen Jahres 58.345 Kraftfahrzeuge angemeldet. Im Vorjahreszeitraum waren es 55.075. Demnach handelte es sich bei mehr als 75 Prozent aller neu zugelassenen Kraftfahrzeuge um Autos.

Kamenz - Gleichzeitig bekamen 136.574 Gebrauchtkraftfahrzeuge einen neuen Besitzer - ein Plus von 0,6 Prozent. Die Zahl der gebrauchten Autos stieg um 1,6 Prozent auf 115.478.

Zudem wurden 6566 Lkw neu zugelassen - eine Steigerung von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Sattelzüge nahm mit 2245 um 5,3 Prozent zu. Außerdem meldete das Statistikamt 4925 neuzugelassenen Motorräder. Ein Anstieg von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Anmeldungen von Omnibussen haben sich demnach nahezu verdoppelt (185 Neuzulassungen). Dagegen habe sich die Zahl der neu zugelassenen Kraftfahrzeuganhänger von 7938 im Vorjahreszeitraum auf 6344 verringert (minus 20,1 Prozent). dpa