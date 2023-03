Zahlreiche Busausfälle in Ostsachsen: Auch Schüler betroffen

Schülerinnen und Schüler in der Region Löbau-Zittau müssen am Donnerstag nach Schulende mit verspäteten und vollen Bussen rechnen. Wie die Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck (KVG) mitteilte, fallen zahlreiche Buslinien wegen einer Belegschaftsversammlung aus. Demnach fahren im Süden des Landkreises Görlitz am Donnerstag zwischen 9.00 und 14.00 Uhr keine Busse.

Görlitz - Wenn die Busse am Nachmittag wieder fahren, könne es darin voll werden, so die KVG. dpa