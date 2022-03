Zeichen für den Klimaschutz: Kommunen machen Licht aus

Licht aus für das Klima: In mehreren sächsischen Städten werden am Samstagabend für eine Stunde die Lichter an bekannten Sehenswürdigkeiten abgeschaltet. Die Kommunen wollen damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. In Leipzig sollen laut Ankündigung der Stadt 31 Gebäude im Dunkeln bleiben - darunter das Alte und das Neue Rathaus sowie das Naturkundemuseum.

Dresden - Chemnitz setzt unter anderem am Karl-Marx-Monument die Beleuchtung für eine Stunde aus.

Die Landeshauptstadt Dresden teilte mit, dass sie nicht ausschalte, sondern umschalte - und ihr Klimaschutzprogramm bei der Straßenbeleuchtung weiter umsetze. So seien im vergangenen Jahr die Laternen in mehreren Straßen auf energiesparende LED-Technik umgestellt worden.

Die Aktion ist Teil der weltweiten „Earth Hour“ der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Der WWF will damit auf die Gefahren der Erderwärmung hinweisen. Rund um den Globus gehen um jeweils 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter aus. Die Aktion gibt es seit 15 Jahren - immer am letzten Samstag im März. dpa