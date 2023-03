Zeiss: 100 neue Arbeitsplätze am Standort Dresden

Ein Bauarbeiter schaut auf der Baustelle des Anbaus am Firmensitz der Carl Zeiss Digital Innovation GmbH am Fritz-Foerster-Platz in einen Bauplan. © Robert Michael/dpa

Das Technologieunternehmen Zeiss erweitert seinen Digitalstandort Dresden. Grund sei die steigende Nachfrage nach Projekten in der Gesundheitsbranche und in der Fertigungsindustrie, teilte die Carl Zeiss Digital Innovation GmbH (ZDI) am Mittwoch in der Elbestadt mit. Demnach erhält das denkmalgeschützte Firmengebäude in der Nähe der Technischen Universität im Süden der sächsischen Landeshauptstadt bis 2024 einen modernen Anbau, der den Anforderungen der neuen Arbeitswelten entspreche.

Dresden - 100 neue Jobs sollen dort entstehen, investiert wird „ein hoher einstelliger Millionenbetrag“.

Der mit dem historischen Eckgebäude verbundene Neubau soll auf 1850 Quadratmetern Nutzfläche technisch auf neuestem Stand ausgestattete „Modern Workspaces“, Meeting-Räume und Büros beherbergen. Ziel sei eine multifunktionale Nutzung, „damit wir uns jederzeit an die sich rasant verändernden Arbeitswelten anpassen können“, sagte ZDI-Geschäftsführer Alfred Mönch. So gebe es etwa modulare „doppelte“ Fußböden mit „unterirdischer“ IT-Verkabelung, die bei Bedarf verändert oder erweitert werden könne.

In den kommenden Jahren soll das ZDI-Team an insgesamt sieben Standorten von aktuell 540 auf über 700 Beschäftigte wachsen. „Wir suchen bis 2025 allein in Dresden bis zu 150 Personen“, sagte ein Sprecher der Firma. Es sei auch eine zweite Bauphase vorgesehen. Das Software-Unternehmen hat weitere Niederlassungen in München, Berlin, Leipzig und Görlitz sowie in Miskolc und Budapest in Ungarn. dpa