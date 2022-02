Zeugnisse und Bildungsempfehlungen für Schüler in Sachsen

Teilen

Am kommenden Freitag (11.2.) bekommen fast 500.000 Schülerinnen und Schüler an Sachsens Schulen ihre Halbjahreszeugnisse. Rund 32 200 Grundschüler der vierten Klassen erhalten zugleich die Bildungsempfehlung für eine der weiterführenden Schulen, wie das Kultusministerium am Montag in Dresden mitteilte. Bis zum 4. März 2022 müssen die Eltern dann ihre Kinder an einer Oberschule oder an einem Gymnasium ihrer Wahl anmelden.

Dresden - Im letzten Schuljahr folgten den Angaben zufolge rund 73 Prozent der Eltern der erteilten Bildungsempfehlung.

Nach Empfang der Zeugnisse und der Bildungsempfehlungen starten die Schülerinnen und Schüler dann in die Winterferien, die in diesem Jahr vom 12. bis zum 26. Februar dauern. Es gelte, diese „zum Erholen und Krafttanken zu nutzen“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) laut der Mitteilung. Die Halbjahresinformationen böten Schülern und Eltern die Möglichkeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Dabei gelte es zu überlegen, was bis zum Schuljahresende noch verbessert werden könne. Hilfestellung biete das Land mit dem Programm „Aufholen nach Corona“, das Fördermöglichkeiten an den Schulen biete, um Schwächen zu minimieren.

Mit Blick auf die Bildungsempfehlungen sagte der Minister, den Schülern stünden alle Türen offen - egal ob sie die Oberschule oder das Gymnasium wählten. Die Sorgen der Eltern, mit der Entscheidung den weiteren Lebensweg ihrer Kinder in Stein zu meißeln, seien verständlich. Aber es gebe keine Einbahnstraße und es würden keine Chancen verbaut. Wer wolle, könne das Abitur auch über die Oberschule erreichen. dpa