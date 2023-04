Zoll entdeckt 1,8 Tonnen Wasserpfeifentabak in Lkw

Eine Dose mit Wasserpfeifentabak wird geöffnet. © Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Zöllner haben in Dresden rund 1,8 Tonnen Wasserpfeifentabak und über 280.000 Zigaretten in einem Lastwagen sichergestellt. Laut Frachtdokumenten sollte der Laster verschiedene Büromaterialien geladen haben, wie das Hauptzollamt Dresden am Donnerstag mitteilte. Als die Zöllner am Montag mehrere Kartons kontrollierten, stellte sich heraus, dass der Lkw auch andere Ware geladen hatte.

Dresden - Einer vorläufigen Schätzung zufolge beläuft sich der Steuerschaden auf 130.000 Euro. Das Zollfahndungsamt ermittelt nun gegen den 37 Jahre alten Fahrer. Insgesamt wurden an dem Tag 23 Fahrzeuge kontrolliert, wie es hieß. dpa