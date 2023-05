Zoll warnt vor Betrugsmasche

Das Zoll Abzeichen auf der Uniform eines Beamten. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Der Zoll hat vor falschen Mitteilungen gewarnt, die per SMS auf Smartphones geschickt werden. Darin werde behauptet, eine Sendung liege beim Zoll, und es wären Gebühren fällig, teilte das Hauptzollamt Dresden am Montag mit. Das betreffe oftmals augenscheinlich kleine Beträge. In der Nachricht sei zudem ein Link enthalten. „Bei dieser Art von Mitteilungen handelt es sich weder um Nachrichten des Zolls noch des jeweiligen Transportunternehmens, sondern um eine Betrugsmasche.

Dresden - Der Empfänger soll nach Weiterleitung über den Link Überweisungen vornehmen beziehungsweise seine Bankdaten preisgeben.“ Der Zoll trete niemals auf diese Art an Paketempfänger heran. dpa