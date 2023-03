Zurück in der Erfolgsspur: Aue gewinnt gegen Essen

Trainer Pavel Dotchev vom FC Erzgebirge Aue. © Christian Modla/dpa/Archivbild

Dank Doppelpacker Dimitrij Nazarov ist Erzgebirge Aue wieder in der Erfolgsspur. Das Team von Trainer Pavel Dotchev gewann am Samstag das Drittliga-Duell gegen den Tabellen-Nachbarn Rot-Weiss Essen mit 2:1 (2:0). Vor 7076 Zuschauern, darunter 819 aus Essen, schoss Nazarov (22. Minute) Aue per Elfmeter in Führung, nachdem er selbst gefoult worden war.

Aue - Danach erhöhte er acht Minuten später erneut vom Punkt. Der eingewechselte Thomas Eisfeld (66.) erzielte den Anschlusstreffer für die Gäste.

Der Aufsteiger aus Essen befand sich zuletzt im Aufwärtstrend, holte sieben Punkte aus drei Spielen. Aber auch Aue marschiert unter Dotchev: Seit seiner Amtsübernahme im Dezember verbuchten die Erzgebirger einen Aufschwung, auch wenn es mit dem 0:1 in Dresden zuletzt im Sachsen-Derby einen Dämpfer gab. Dieser wurde nun korrigiert: Aue kletterte in der Tabelle auf Rang 13, tauschte die Plätze mit Essen.

Das Spiel begann nicht gerade hochklassig. Daher war die 2:0-Führung eher glücklich. Nach einer halben Stunde verflachte die Partie weiter, Aue verwaltete, Essen war zu harmlos. Die wenigen Chancen der Gäste hielt ein aufmerksamer Martin Männel im Tor der Sachsen. Nach dem Wechsel wurden die Essener mutiger. Oguzhan Kefkir (58.) kommt nach einer Ablage von Ron Berlinskis unbedrängt am Elfmeterpunkt zum Schuss - doch der Ball ging knapp daneben. Besser machte es acht Minuten später Eisfeld, der Männel clever zum Anschlusstreffer überwindet. Danach hätte Nazarov (71.) alles klarmachen können, doch Gerhard Golz rettet per Faust. dpa