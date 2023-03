Zusammenstoß an Bahnübergang: Fußgängerin stirbt

Eine Fußgängerin ist beim Zusammenstoß mit einem Triebwagen an einem Bahnübergang in Schwarzkollm (Landkreis Bautzen) tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich um einen Unfall, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Trotz eines Notarzteinsatzes habe die Frau nicht mehr gerettet werden können. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Schwarzkollm - Wie es am Mittwochnachmittag zur Kollision mit dem einzeln fahrenden Triebwagen kommen konnte, war zunächst unklar. Den Angaben zufolge war die Bahnstrecke bis etwa 20 Uhr gesperrt. dpa