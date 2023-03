Zusammenstoß beim Umparken verursacht: Ein Schwerverletzter

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Beim Umparken hat eine 53-Jährige einen Zusammenstoß mit mehreren Autos verursacht. Dabei wurde ein 54-Jähriger schwer verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Es entstand ein Schaden von etwa 24.000 Euro. Die 53-jährige Fahrerin wollte demnach am Montagnachmittag auf einen anderen Parkplatz wechseln, hatte ihren Wagen deshalb zurückgesetzt und war dabei mit einem Transporter zusammengestoßen.

Falkenstein/Zwickau - Dieser kollidierte dadurch mit einem anderen Auto, in das der 54-Jährige gerade einsteigen wollte. Zudem wurden bei dem Unfall noch zwei weitere Wagen beschädigt. dpa