Zwangspause für Sonderfahrt mit historischer Lok im Vogtland

Teilen

Wegen zu wenig Dampf auf dem Kessel musste am Samstag die Eisenbahn-Sonderfahrt mit einem historischen Museumszug in Falkenstein (Vogtland) eine Zwangspause einlegen. „Das Problem war die Kohle im Tender“, sagte ein Vereinsmitglied des Sächsischen Eisenbahnmuseums in Chemnitz. „Der Preis ist heute um ein Vielfaches teurer, die Qualität aber hat nachgelassen.“

Chemnitz/Falkenstein - Es gab einen längeren Halt, um den Kessel der Dampflok wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Nach Angaben von Passagieren musste er neu angefeuert werden. Dafür sei Holz gesammelt worden und Anwohner hätten Kohle gebracht. Nach etwa zwei Stunden dann sei es weitergegangen. dpa