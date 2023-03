Zwei Autos stoßen in Zwickau zusammen: 10.000 Euro Schaden

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Zwickau ist ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 63-jährige Fahrerin wollte am Mittwoch im Stadtteil Bockwa links abbiegen und war dabei mit dem Transporter eines 43-Jährigen kollidiert, der ihr entgegen kam und Vorfahrt hatte. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden.