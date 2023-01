Zwei Menschen sterben bei Geisterfahrer-Unfall auf A4

Schock auf der A4 bei Meerane: Wegen einer Geisterfahrerin stoßen zwei Autos frontal zusammen. Zwei Menschen sterben. Die Autobahn in Richtung Dresden ist vorerst gesperrt.

Meerane - Ein Geisterfahrer-Unfall auf der Autobahn 4 bei Meerane (Landkreis Zwickau) hat am Mittwoch zwei Menschen in den Tod gerissen. Laut Polizei war eine 82-Jährige am Vormittag auf der Fahrbahn gen Dresden in verkehrter Richtung gefahren. Daraufhin sei ihr Auto frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Sowohl die Seniorin als auch der Fahrer des anderen Wagens starben bei dem Unfall nahe der sächsisch-thüringischen Landesgrenze. Weitere Menschen seien nicht in den Autos gewesen. Die weiteren Untersuchungen zum Unfallhergang dauerten an, hieß es.

Eine Polizeisprecherin sprach von einem verheerenden Bild an der Unfallstelle. Die Autobahn wurde gesperrt, und der Verkehr an der Anschlussstelle Schmölln abgeleitet, so die Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber war alarmiert worden.

Erst wenige Tage vor Weihnachten hatte es auf der A38 in Nordthüringen eine ähnliche Tragödie gegeben. Ein 80-Jähriger war laut Polizei mit seinem Pkw auf der nach Leipzig führenden Fahrbahn gefahren - allerdings in Richtung Göttingen. Er soll von einem Parkplatz in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren sein. Nach drei Kilometern kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Wagen, in dem ein Mann und eine Frau saßen. Beide starben ebenso wie der 80-Jährige. dpa