Zwei Menschen sterben bei Motorradunfall bei Hohnstein

Sächsische Schweiz

Ein 52-jähriger Motorradfahrer und seine 49-jährige Mitfahrerin sind bei einem Unfall bei Hohnstein (Landkreis sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ums Leben gekommen. Die beiden waren am Samstag gemeinsam auf der Hohnsteiner Straße unterwegs, als der Mann in einer Kurve zu einem Überholmanöver ansetzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei soll der 52-Jährige in ein entgegenkommendes Auto gefahren sein.

Hohnstein - Die Hohnsteinerstraße war im Zuge der Bergungsarbeiten für etwa fünf Stunden gesperrt. dpa