Zwei Spiele Sperre für Siegtorschütze Jonjic

Hannovers Julian Börner (l) im Angriff gegen Aues Antonio Jonjic. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Siegtorschütze Antonio Jonjic vom Drittligisten FC Erzgebirge Aue ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der DFB am Montag mit. Der Matchwinner war beim 2:1 am Sonntag gegen den 1. FC Saarbrücken in der 89. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er Gegenspieler Marcel Gaus den Ball an den Kopf geworfen hatte.

Aue - Der DFB wertete die Aktion als Tätlichkeit gegen in einem leichteren Fall. Aue hat dem Urteil zugestimmt. dpa