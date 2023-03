Zwei Spiele Sperre nach Feldverweis für Sören Reddemann

Sören Reddemann im Porträt. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Fußball-Drittligist Hallescher FC muss in den nächsten beiden Partien auf Sören Reddemann verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Verteidiger am Dienstag nach seinem Feldverweis im Spiel gegen den MSV Duisburg (2:2) am vergangenen Freitag für zwei Begegnungen. Reddemann hatte nach einer sportwidrigen Handlung eines Gegenspielers mit einer Tätlichkeit in einem leichteren Fall reagiert und dafür die Rote Karte gesehen.