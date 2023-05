Zwei tödliche Frontalzusammenstöße bei Zwickau

Einsatzkräfte sind vor Ort nach zwei tödlichen Unfällen. © Mike Müller/dpa

Auf einer Straße bei Zwickau gerät ein Mann am frühen Dienstagmorgen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Kurz darauf passiert ein ähnlicher Unfall nur etwa 700 Meter weiter. Beide Unfälle enden tödlich.

Reinsdorf/Zwickau - Auf einer Staatsstraße bei Reinsdorf nahe Zwickau sind am Dienstagmorgen bei zwei Frontalzusammenstößen zwei Autofahrer ums Leben gekommen. Die Unfallorte sind nur etwa 700 Meter voneinander entfernt, wie die Polizei berichtete. Der zweite Unfall war den Erkenntnissen zufolge wohl eine Folge des ersten Zusammenstoßes. Ein 48-Jähriger und ein 33-Jähriger kamen ums Leben, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Der 48-Jährige war auf dem Autobahnzubringer S286 in Richtung Zwickau mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten - warum, das war noch unklar. Er prallte dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. 6.35 Uhr ging der Notruf ein. Rettungskräfte bargen den Mann aus dem Fahrzeug. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Der 56 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde laut Polizei mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Infolge des Unfalls bildete sich ein Stau.

Nicht mal einen Kilometer entfernt vom Unfallort kam es wenig später zu einem zweiten Zusammenstoß. Die Polizei vermutet, dass eine 55 Jahre alte Frau am Stauende wendete, dann in Richtung Zwickau fuhr und dabei in den Gegenverkehr geriet. Ihr Wagen stieß frontal mit dem Auto eines 33 Jahre alten Mannes zusammen. Er starb laut Polizei noch im Fahrzeug. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Staatsstraße blieb bis in die späten Mittagsstunden vollgesperrt. dpa