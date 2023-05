Zwei Verletzte nach Wohnhausbrand in Niesky

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in Niesky (Landkreis Görlitz) sind am Sonntagmorgen zwei Frauen verletzt worden. Das Feuer sei im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Ursache war vorerst unklar. Dabei ist es demnach zu starkem Rauch gekommen und Bewohner wurden evakuiert. Zwei 68 und 67 Jahre alte Frauen wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung und wegen Kreislaufproblemen in Krankenhäuser gebracht.

Niesky - Der Brand wurde von mehreren Feuerwehren, die mit fast 80 Helfern angerückt waren, unter Kontrolle gebracht. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. dpa